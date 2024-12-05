محافظ أسيوط: تحرير 260 محضر تموينى بالمراكز والأحياء







قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أنه تم ضبط دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء وتحرير 260 محضر خلال حملات تموينية تم شنها على المخابز البلدية والسياحية والمحال التجارية والأسواق والمخازن ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومشروع جمعيتي بالمراكز والأحياء خلال 4 أيام متتالية لافتًا إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين دون تهاون أو تقاعس لردع كل من تسول له الإستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالاشتراك مع المقدم احمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة حيث أسفرت تلك الحملات عن ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، و340علبة أعشاب منتهية الصلاحية، 46 طبق كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لافتًا إلى تحرير 3 محاضر سجائر أزيد من السعر وتحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية مضيفًا أنه في مجال المخابز البلدية تم تحرير عدد 236 محضر حيث تم غلق مخبز لمدة شهر وذلك لانتاجه خبز بلدي ناقص الوزن وتحرير محاضر أخرى ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين