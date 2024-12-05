3 زلازل تضرب إيران خلال ساعتين: التفاصيل والتأثيرات

شهدت إيران سلسلة من الزلازل فجر اليوم، حيث رصد المركز الأورومتوسطي للزلازل ثلاث هزات أرضية في غضون أقل من ساعتين.

تراوحت قوة الزلازل بين 4.9 إلى 5.6 درجة على مقياس ريختر، واستهدفت المناطق الغربية من البلاد.

تفاصيل الزلازل التي ضربت إيران اليوم

زلزال بقوة 5.6 درجة:

وقع عند الساعة 4:02 صباحًا بالتوقيت المحلي لإيران.

بالتوقيت المحلي لإيران. كان هذا الزلزال الأقوى بين الثلاثة، مما أثار مخاوف من أضرار مادية وبشرية.

زلزال بقوة 4.9 درجة:

سجل بعد الزلزال الأول بفترة قصيرة عند الساعة 4:23 صباحًا .

. هزة أقل شدة لكنها جاءت في توقيت حساس.

زلزال بقوة 5.0 درجة:

ضرب المنطقة عند الساعة 5:38 صباحًا، ليختتم سلسلة الهزات خلال ساعات الفجر.

الأثر المتوقع

حتى الآن، لم تصدر تقارير رسمية حول الأضرار الناجمة عن هذه الزلازل. ومن المتوقع أن تجري السلطات المحلية تقييمًا شاملًا للمناطق المتضررة للتأكد من سلامة السكان والمنشآت.

الزلازل في إيران: تاريخ حافل

إيران تقع على تقاطع عدة صفائح تكتونية، مما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي بشكل متكرر، وقد سجلت البلاد في السنوات الماضية زلازل مدمرة أودت بحياة آلاف الأشخاص، لذا فإن تكرار الهزات الأرضية يثير دائمًا حالة من التأهب والقلق.

كيف تستعد إيران لمثل هذه الكوارث؟

تعمل السلطات الإيرانية على تعزيز البنية التحتية لتكون قادرة على تحمل الزلازل، بالإضافة إلى حملات توعية مستمرة للسكان حول كيفية التصرف أثناء وبعد وقوع الزلازل.