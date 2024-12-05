الحوكمة والتطوير المؤسسي دورة تدريبية بجامعة أسيوط

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط دورة تدريبة بعنوان الحوكمة والتطوير المؤسسي

وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتاهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الاداري للمركز، وبحضور 50 متدرب من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة؛ لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، والاستخدام الأفضل للموارد وتحقيق التناغم والتناسق بين الوحدات الإدارية المختلفة، لافتا إلى حرص الجامعة على تعزيز مباديء الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل ودعم مباديء الحوكمة.

وخلال المحاضرة، تناولت الدكتورة غادة عبد العال الأستاذ المساعد ورئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية؛ مجموعة من المحاور المهمة منها: مفهوم الحوكمة، الأطراف الرئيسية في الحوكمة، الأهداف الرئيسية في الحوكمة، أبعاد تطبيق الحوكمة، الفرق بين الحكومة، والحوكمة، وأيهما أعم وأشمل، أهداف تطبيق الحوكمة، معايير الحوكمة، أبعاد الحوكمة لتحقيق التطوير، ضوابط الحوكمة لتحقيق التطوير المؤسسي، فوائد تطبيق الحوكمة، معوقات تطبيق الحوكمة