الحوكمة والتطوير المؤسسي دورة تدريبية بجامعة أسيوط

محافظات
جانب من الندوة
جانب من الندوة

 

 

 

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط دورة تدريبة بعنوان الحوكمة والتطوير المؤسسي 

 

 وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتاهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير المركز، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ المدير الاداري للمركز، وبحضور 50 متدرب من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبنى الإداري بالجامعة

 وأكد الدكتور أحمد المنشاوي على  إن إدارة الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالهيكل التنظيمي والوظيفي للجامعة؛ لما يمثله من أهمية كبيرة في تحقيق رؤية الجامعة وخطتها الاستراتيجية، والاستخدام الأفضل للموارد وتحقيق التناغم والتناسق بين الوحدات الإدارية المختلفة، لافتا إلى حرص الجامعة على تعزيز مباديء الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة، وضمان فاعلية العمليات والإجراءات الإدارية والمالية والفنية وحسن سير العمل ودعم مباديء الحوكمة.

 وخلال المحاضرة، تناولت الدكتورة غادة عبد العال الأستاذ المساعد ورئيس قسم خدمة الفرد بكلية الخدمة الاجتماعية؛ مجموعة من المحاور المهمة منها: مفهوم الحوكمة، الأطراف الرئيسية في الحوكمة، الأهداف الرئيسية في الحوكمة، أبعاد تطبيق الحوكمة، الفرق بين الحكومة، والحوكمة، وأيهما أعم وأشمل، أهداف تطبيق الحوكمة، معايير الحوكمة، أبعاد الحوكمة لتحقيق التطوير، ضوابط الحوكمة لتحقيق التطوير المؤسسي، فوائد تطبيق الحوكمة، معوقات تطبيق الحوكمة

اسيوط اعتماد أعضاء اعضاء هيئة التدريس اسيو أشر إشراف استراتيجية اسما ألا الاجتماع اسماعيل أعلى افيه الـ الاجتماعي الاجتماعية الاداري الأستاذ استخدام استر استرا الإستراتيجية إله استراتيجي الاستخدام الاستراتيجي إدارة الجامعة إداري أستاذ التأهيل التدريس التطوير التطوير المؤسسي احم أحمد المنشاوي إدارة اجتماع اجتماعي اجتماعية التناغم حقي حكومة خدمة خدمة الاجتماعية

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: إثابة معلمة بمدرسة بصرة الإبتدائية المشتركة بالفتح لجهودها مع التلاميذ

أبوالنصر يشهد حفل تكريم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة بنادي أسيوط الرياضي

محافظ أسيوط يلتقي وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالمحافظة

محافظ أسيوط يستعرض موقف مبادرة مشروعك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية عن المهارات الحياتية

ثقافة أبوتيج بأسيوط تحتفل باليوم العالمى لدعم وتمكين ذوى الهمم

"بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" ندوة بكلية التربية جامعة أسيوط

جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول استخدامات الذكاء الاصطناعي ومستقبله فى مجالات وتخصصات كليات الجامعة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية