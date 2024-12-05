استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024: التفاصيل الكاملة

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا، حيث استمرت في ثباتها لليوم الرابع على التوالي في جميع الأعيرة، وذلك بعد الزيادة التي شهدها سعر الذهب عيار 21 يوم السبت الماضي بمقدار 10 جنيهات.

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24:

  • استقر عند 4217 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21:

  • سجل 3690 جنيهًا للجرام، بينما يصل إلى 3790 جنيهًا مع المصنعية.

سعر الذهب عيار 18:

  • بلغ 3162 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب:

  • استقر عند 29520 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب استقرارًا عند 2658 دولارًا للأوقية، بعد آخر ارتفاع له في البورصات العالمية.

تحليل واستشراف

  • محليًا: استقرار الأسعار يعكس حالة من التوازن في السوق المصري، مدعومًا بثبات الأسعار العالمية وعدم وجود تغيرات كبيرة في الطلب أو العرض.
  • عالميًا: الأسعار العالمية للذهب تبقى تحت تأثير العوامل الاقتصادية الكبرى، مثل تحركات الدولار الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية، ومعدلات التضخم.
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