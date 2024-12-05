حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وظواهر جوية بارزة

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الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، مما يجعل الأجواء تميل إلى الدفء نهارًا، خاصة في ساعات الذروة، مع استمرار البرودة ليلًا.

أهم الظواهر الجوية اليوم

الشبورة المائية:

  • توقعت خرائط الطقس تكون شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، مدن القناة، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.
  • نصحت الأرصاد السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بقواعد المرور.

الأمطار:

  • تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.
  • قد تمتد أمطار خفيفة إلى بعض المناطق الأخرى من السواحل الشمالية.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

  • الحالة: من خفيفة إلى معتدلة.
  • ارتفاع الأمواج: من 1 إلى 1.5 متر.
  • اتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية.

البحر الأحمر:

  • الحالة: معتدلة.
  • ارتفاع الأمواج: من 1.5 إلى 2 متر.
  • اتجاه الرياح: شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

المدن الكبرى

  • القاهرة: 22/15
  • الإسكندرية: 23/13
  • شرم الشيخ: 26/16
  • أسوان: 25/11

مدن شمالية

  • دمياط: 22/15
  • بورسعيد: 22/15
  • رفح: 21/09

مدن الصعيد

  • المنيا: 23/09
  • الأقصر: 24/10
  • سوهاج: 22/10

مدن البحر الأحمر

  • الغردقة: 25/15
  • مرسى علم: 25/16
  • شلاتين: 27/17

نصائح اليوم من الأرصاد

  • القيادة بحذر في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية.
  • ارتداء ملابس مناسبة في المساء لتجنب البرودة الليلية.
  • متابعة تحديثات الأرصاد الجوية بشأن فرص هطول الأمطار.
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