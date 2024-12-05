موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يستعد آينتراخت فرانكفورت والذي يشارك ضمن صفوفه المهاجم المصري المتألق عمر مرموش، لمواجهة صعبة أمام أوجسبورج، في إطار منافسات الدوري الإلماني الممتاز، لموسم 2024-2025.

فرانكفورت يستعد لمواجهة قوية أمام أوجسبورج في البوندسليجا

ويحتضن ملعب دويتشة بنك بارك، المواجهة الحماسية بين فرانكفورت وأجسبورج، ضمن فعاليات الجولة الثالثة عشر من بطولة البوندسليجا الألمانية.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يأتي أوجسبورج في المركز الثالث عشر برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة فرانكفورت وأجسبورج في البوندسليجا

من المقرر، أن تقام مواجهة فرانكفورت وأجسبورج يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والخامسة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والسادسة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وأجسبورج في البوندسليجا

يمكنكم مشاهدة مباراة فرانكفورت وأجسبورج، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري الوحيد، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمباريات البوندسليجا لموسم 2024-2025، وتحديدا على قناة bein sports xtra 3.

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