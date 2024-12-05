موعد مباراة ليفربول وإيفرتون القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره إيفرتون، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025/2024.

إيفرتون يواجه ليفربول في البريميرليج

ويستضيف ملعب غوديسون بارك معقل التوفيز، ديربي الميرسيسايد، ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشر من بطولة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب جدول البريميرليج برصيد 35 نقطة، بينما إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 11 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الأخير فريق ساوثهامبتون.

موعد مواجهة ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

من المقرر، أن تقام مواجهة إيفرتون وليفربول، يوم السبت الموافق 7 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مصر وفلسطين، والثالثة والنصف بتوقيت السعودية وقطر، والرابعة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة ليفربول وإيفرتون في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات البريميرليج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD1.