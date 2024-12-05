محافظ أسيوط: رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركز أبوتيج

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

 



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنظيم حملات النظافة ورفع 180 طن من تراكمات القمامة بمركز أبوتيج ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى حيث تم تنظيم حملة مكبرة استهدفت مناطق مدينة أبوتيج من بينها طريق ومدخل الشيخ راجح وأسفرت عن رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات مشيرًا إلى إستخدام معدات الوحدة المحلية للمركز بإجمالي لودر وعدد 6 قلابات وذلك تحت إشراف وائل عبد الحي نائب رئيس المركز وعمر حسني مدير التخطيط ومسؤولي الإشغالات ومسؤول الحملة الميكانيكية

اسيوط الحملة الحملة الميكانيكية الحي الحضارية الحم الحمل الخدمات المقدمة الخدم الخدما الخدمات الجمهوري الرئ الرئيس الرئيس عبد الجمهورية الحضاري الدعم الجهود المبذولة الجمه الجمهور الرئيس عبدالفتاح الرئيس عبدالفتاح السيس الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية التنمية المستدامة الجهود

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