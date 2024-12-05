عاجل.. إدراج 15 إخوانيًا على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات



قررت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإرهاب، المنعقدة بغرفة المشورة بمجمع محاكم بدر، بإدراج 15 متهما إخوانيا على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

كما تم إدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية. وأمرت المحكمة بنشر القرار في جريدة الوقائع المصرية مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.

وتشمل الأسماء المدرجة: يحيى السيد موسى، على السيد أحمد، جهاد عصام الحداد، أحمد إبراهيم أبوبركة، أحمد إبراهيم، محمد أحمد عبد، حسانين شعبان، عادل فتحي أبوزيد، محمد حسن أحمد، أمين السعيد، محمد عبد الحليم، خالد طارق قنديل، محمد عبد الحكيم محمد، محمد فرحات أبو العلا، أحمد محمد أمين علي

وأضافت المحكمة أن الإدراج لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار ونشره بجريدة الوقائع المصرية وما يترتب عليه من آثار.

ويعود إدراج المتهمين الـ15 بقائمة الإرهاب لكونهم قيادات وأعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين.

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