كل ما تحتاج معرفته عن تطبيقات التجسس وكيفية حماية هاتفك منها

تطبيقات التجسس أو Stalkerware هي برامج مصممة لمراقبة جميع البيانات على الهواتف الذكية المستهدفة.

تشمل هذه البيانات الرسائل النصية، المكالمات الهاتفية، الصور، الفيديوهات، وبيانات الموقع، وفي بعض الحالات، يمكن لتلك التطبيقات الوصول إلى الكاميرا والميكروفون عن بُعد.

على الرغم من أن هذه التطبيقات لم تعد متاحة على المتاجر الرسمية مثل Google Play أو App Store، إلا أنه يمكن تنزيلها من مواقع الشركات المطورة مباشرة.

كيف تعمل تطبيقات التجسس؟

تعمل تطبيقات التجسس عن طريق تثبيتها على الهاتف المستهدف من قبل المراقب، وبعد التثبيت، يمكن للمراقب متابعة جميع الأنشطة عبر هاتفه الشخصي أو من خلال بوابة الويب الخاصة بالشركة المطورة.

في البداية، يتعين على المراقب الحصول على إذن للوصول إلى الجهاز المستهدف.

حماية هواتف آبل وأندرويد من برامج التجسس

حماية هواتف آبل (iOS):

تقييد تثبيت التطبيقات : Apple تمنع تثبيت برامج التجسس على الأجهزة الحديثة.

: تمنع تثبيت برامج التجسس على الأجهزة الحديثة. إعدادات الأمان : لضمان حماية هاتفك، يجب استخدام قفل شاشة قوي ومعرف Apple (Apple ID).

: لضمان حماية هاتفك، يجب استخدام ومعرف Apple (Apple ID). الحماية من الوصول إلى iCloud: يمكن أن يؤدي فقدان كلمة مرور iCloud أو Apple ID إلى التجسس على المكالمات، الصور، والموقع. تأكد من تغيير كلمة المرور بشكل دوري.

حماية هواتف أندرويد:

سهولة التثبيت والتحقق : رغم أن هواتف أندرويد أكثر عرضة لبرامج التجسس، إلا أن Google Play Protect يساعد في كشفها وتصنيفها كبرمجيات ضارة.

: رغم أن هواتف أندرويد أكثر عرضة لبرامج التجسس، إلا أن يساعد في كشفها وتصنيفها كبرمجيات ضارة. تأمين حساب Google: احرص على استخدام كلمة مرور قوية لحساب Google الخاص بك، حيث يمكن للأشخاص الوصول إلى بياناتك الشخصية في حال كانت كلمة المرور ضعيفة.

خطوات أساسية لحماية هاتفك من تطبيقات التجسس

استخدام قفل شاشة قوي:

حتى عندما تكون في المنزل، تأكد من قفل شاشة جهازك باستخدام رمز PIN أو بصمة الإصبع لضمان عدم وصول أي شخص إليه.

التحقق من الأجهزة المُعطاة كهدية:

إذا تلقيت هاتفًا ذكيًا كهدية، تحقق من خلوه من تطبيقات التجسس المثبتة مسبقًا.

تفعيل Google Play Protect:

افتح متجر Google Play، اضغط على أيقونة الحساب في أعلى الصفحة، واختر Play Protect. تأكد من أنه مفعل وتحقق من الهاتف من أجل العثور على أي تطبيقات تجسس.

تأمين حساباتك السحابية:

استخدم كلمات مرور معقدة وفريدة لحسابات Google وiCloud. لا تشارك بيانات الوصول مع الآخرين واحرص على تغيير كلمات المرور بانتظام.

علامات قد تدل على وجود تطبيق تجسس على هاتفك