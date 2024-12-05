حكم حلق شعر المولودة الأنثى في الإسلام: دار الإفتاء تُوضِّح

أوضحت دار الإفتاء في مصر حكم حلق شعر المولودة الأنثى، وأكدت أنه لا يوجد فرق في حكم الحلق بين المولود الذكر والأنثى، وذلك ردًا على أحد الأسئلة التي وُجهت إليها عبر صفحتها الرسمية.

حكم حلق شعر المولود في اليوم السابع

حسب فتوى دار الإفتاء، يُستحب حلق شعر المولود في اليوم السابع من ولادته، وهو أمر مشترك بين الذكور والإناث.

كما يُستحب التصدق بوزن الشعر ذهبًا أو فضة أو ما يعادل قيمتهما، لمن تمكن من ذلك.

الحالات الاستثنائية

وأضافت دار الإفتاء أنه إذا كان هناك خطر على صحة المولود أو إذا كان الحلق قد يُسبب ضررًا لرأسه، فيجب تجنب الحلق حفاظًا على سلامته، وفي مثل هذه الحالات، يمكن تقدير وزن الشعر المُفترض التصدق به والتصدق بالقيمة المناسبة له.