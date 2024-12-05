جامعة أسيوط تعلن عن البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية
يعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط عن بدء التسجيل فيالبرنامج التدريبي لتأهيل الأساتذة المتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية والمقرر انعقاده خلال الفترة من 15 وحتى 17من ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز
ويذكر أن؛ البرنامج التدريبي المكثف؛ يمتد خلال ثلاث أيام بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية مساءًا؛ ويتضمن عددًا من الجلسات، والمحاضرات، ويتم التسجيل بالتدريب من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبنى الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح ج
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