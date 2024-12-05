جامعة أسيوط تعلن عن البرنامج التدريبي المكثف لتأهيل المتقدمين لشغل منصب عميد كلية

محافظات
جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

 

 

 

يعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة أسيوط عن بدء التسجيل فيالبرنامج التدريبي لتأهيل  الأساتذة المتقدمين؛ لشغل منصب عميد كلية والمقرر انعقاده خلال الفترة من 15 وحتى 17من ديسمبر الجاري، تحت إشراف الدكتور جابر أحمد مجاهد مدير المركز

 ويذكر أن؛ البرنامج التدريبي المكثف؛ يمتد خلال ثلاث أيام بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الساعة الثانية مساءًا؛ ويتضمن عددًا من الجلسات، والمحاضرات، ويتم التسجيل بالتدريب من خلال التواصل مع مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، بالمبنى الإداري بالجامعة، الدور الأرضي، جناح ج

اسيوط التدريب التدريبي التدريس البرنامج التدريبي التواصل الثاني التاسع التاسعة الجام الجامع التسجيل الجلسات الدكتور ألدو الثانية الجار الجاري الجامعة الأساتذة الساعة ألف القى الب البرنامج الدور الارضى القيادات الاداري الأرض الارضى البر أعضاء اعضاء هيئة التدريس ألا المتقدمين الم المبنى المبني الإداري المحاضر أشر إشراف أصل اضرا نصب واصل

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركز أبوتيج

محافظ أسيوط: إثابة معلمة بمدرسة بصرة الإبتدائية المشتركة بالفتح لجهودها مع التلاميذ

أبوالنصر يشهد حفل تكريم الأبطال الرياضيين من أبناء المحافظة بنادي أسيوط الرياضي

محافظ أسيوط يلتقي وفدًا من النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية بالمحافظة

محافظ أسيوط يستعرض موقف مبادرة مشروعك لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة

مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط ينظم دورة تدريبية عن المهارات الحياتية

ثقافة أبوتيج بأسيوط تحتفل باليوم العالمى لدعم وتمكين ذوى الهمم

"بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" ندوة بكلية التربية جامعة أسيوط

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية