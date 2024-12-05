ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الخميس.. أين صلاح وهالاند؟

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي " ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

فولهام ضد برايتون، في تمام الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت القاهرة

بورنموث ضد توتنهام، في تمام الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت القاهرة.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 13 هدف، عقب تسجيله هدفين في مباراة نيوكاسل يونايتد.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

1 محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

2 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 12 هدفًا.

3 كول بالمر، تشيلسي، 9 أهداف.

4 كريس وود، نوتينجهام فورست، 9 أهداف.

5 نيكولاس جاكسون، تشيلسي، 8 أهداف.

6 بريان مبيمومو، برينتفورد، 8 أهداف.

7 يوان ويسا، برينتفورد، 8 أهداف.

8 ماتيوس كونيا، ولفرهامبتون، 7 أهداف.

9 أولي واتكينز، أستون فيلا، 6 أهداف.

10 داني ويلبيك، برايتون، 6 أهداف.