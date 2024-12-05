موعد مباراة الشباب والفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق الفتح، مساء اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة الشباب ضد الفتح، مساء اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، معقل نادي الشباب ضمن منافسات الجولة الـ13 من دوري روشن السعودي.

وستنطلق صافرة مباراة الشباب ضد الفتح، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب ضد الفتح في الدوري السعودي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات SSC sports السعودية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

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