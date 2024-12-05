جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم؛ قبل انطلاق مباريات اليوم الخميس الموافق 5 ديسمبر الجاري؛ ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

ضمك ضد الفيحاء، في تمام الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

الوحدة ضد الأخدود، في تمام الساعة 5:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

الشباب ضد الفتح، في تمام الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر فريق اتحاد جدة جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 33 نقطة، ويليه الهلال برصيد 31 نقطة.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

الاتحاد 33 نقطة
2- الهلال 31 نقطة
3- النصر 25 نقطة
4- القادسية 25 نقطة
5- الشباب 22 نقطة
6-الأهلي 20 نقطة
7- الخليج 19 نقطة
8- التعاون 18 نقطة
9- الرياض 18 نقطة
10- الرائد 14 نقطة
11- ضمك 14 نقطة
12- العروبة 13 نقطة
13- الاتفاق 12 نقاط
14- الخلود 10 نقاط
الأخدود 9 نقاط
16- الوحدة 9 نقاط
17- الفيحاء 7 نقاط
18- الفتح 5 نقاط

الأكثر قراءة

عاجل:- الدولار يتجاوز حاجز الـ50 جنيهًا لأول مرة في تاريخ البنوك المصرية

عاجل - أسطول بحري روسي يزور مدينة تشينجداو الساحلية شرقي الصين

شبانة: لبيب يطير إلى المغرب لحضور حفل الأفضل

موعد مباراة ريال مدريد وجيرونا في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

عاجل - تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 بمنتصف التعاملات

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم الخميس

شاهد.. محمد مهران يروج لأحدث أعماله الدرامية "المداح 5"

‏وزير الخارجية الروسي يتهم الولايات المتحدة بـ "زعزعة استقرار القارة اليورو-آسيوية