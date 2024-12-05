ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجمه الشاب

الفجر الرياضي
ريال مدريد
ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في بدء المفاوضات لتجديد عقد لاعب الفريق راؤول اسينسيو بعد انتهاء الموسم الجاري.

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد أسينييو

ويخطط النادي الملكي لتجديد عقد مدافعه الإسباني بعد المستوى المميز الذي ظهر به في الأربع مباريات التي شارك فيها حتى الآن حيث أكد على أنه مستقبل الفريق في قلب الدفاع.

وسينتهي عقد اسينسيو بنهاية الموسم القادم.

txt

موعد مباراة مرموش مع فرانكفورت أمام أوجسبورج في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

txt

منتهى السذاجة.. كريم رمزي يفتح النار على إدارة ليفربول بسبب صلاح

وقد تعرض الفريق للهزيمة أمس الأربعاء من أمام اتلتيك بيلباو بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لخوض مباراته المقبلة أمام جيرونا، يوم السبت المقبل الموافق 7 من الشهر الجاري.

ريال مدريد أسينسيو الدوري الاسباني النادي الملكي

الأكثر قراءة

عاجل - "حماس": مقتل المزيد من المحتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحريرهم بالقوة

عاجل - سؤال وجواب.. التفاصيل الكاملة عن شريحة eSIM بعد طرحها في الأسواق (سعر وخطوات)

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجمه الشاب

محافظ أسيوط: رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركز أبوتيج

عاجل.. الأهلي يفكر في التعاقد مع لاعب بيراميدز

منتهى السذاجة.. كريم رمزي يفتح النار على إدارة ليفربول بسبب صلاح

" القومي لبحوث الإسكان والبناء" يُنظم مؤتمرا دوليا بعنوان" النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر والمستدام"

كل ما تحتاج معرفته عن تطبيقات التجسس وكيفية حماية هاتفك منها