محافظ أسيوط: رصف الطريق الموازي للسكة الحديد بمنطقة السادات بحي غرب



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى العمل على تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع بالمراكز والأحياء وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات وتسهيل النقل والانتقال والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الطرق والكباري بقيادة المهندس أحمد صلاح مدير المديرية قد قامت بالإشراف والمتابعة لأعمال رصف الطريق الموازي لشريط السكة الحديد "خلف إدارة مكافحة المخدرات" بمنطقة السادات بحي غرب حيث تم وضع الطبقية الإسفلتية النهائية بطول 200 متر طولي وعرض 15 متر عن طريق وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة ضمن أعمال الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي الحالي 2024/2025 وذلك للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة والتأكيد على جودة الأعمال لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن للانتهاء من أعمال التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وكان اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط قد قام بجولة تفقدية بشوارع منطقة السادات بحي غرب ووجه برفع كفاءة الطرق ورصف الشوارع غير المرصوفة وإزالة الإشغالات والتعديات التي تتسبب في تشوه المظهر الحضاري بالشوارع الرئيسية والفرعية وتتسبب في الاختناقات المرورية وتعوق حركة المرور وتشوه المظهر الحضاري