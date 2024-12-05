نائب رئيس "هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات" يتفقد سير العمل بجهاز مدينة القاهرة الجديدة

قام المهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، بزيارة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالإدارات المختلفة بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، يرافقه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، والمهندس حسن الشحات، نائب رئيس الجهاز للتراخيص والمشروعات، ومسئولو الجهاز.



واستهل المهندس احمد موسى، جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والتأكد من تنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، ومقاعد الانتظار لرواد الجهاز.



وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الجهاز قام بتوفير شباك لخدمة المواطنين من كبار السن طبقًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جولته السابقة بالقاهرة، بجانب العمل على تقديم مختلف الخدمات للعملاء من خلال المركز التكنولوجي فقط، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومندوبيهم من خلال المكان المخصص لهم، وعلى أعلى مستوى، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تواجد باقى الخدمات الحكومية بجهاز المدينة للتيسير على المواطنين.

كما تفقد المهندس أحمد موسى، جميع إدارات الجهاز، وبالأخص إدارة التراخيص وإدارة الاستثمار، والأرشيف الإلكتروني بالجهاز، حيث يتم أرشفة المستندات الورقية بالجهاز بمختلف الإدارات وذلك حفاظًا على سرية المستندات وحقوق المواطنين.



وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم أرشفة مليون و275 ألف مستند بين خطابات ورخص ولوحات، وتم رفعها على البرنامج الخاص بهم، وتم إنهاء الجولة بتفقد مقر السجل المدني بالجهاز.