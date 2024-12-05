مسئولو "الإسكان" يلتقون ممثلي الشركات المنفذة للمشروعات السكنية بمدينة بدر لمتابعة سير العمل

التقى المهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس محمد حمدى، مساعد نائب رئيس الهيئة، ممثلي جميع الشركات المنفذة لمشروعات الإسكان بمدينة بدر، لمتابعة سير العمل بمشروعات الإسكان الجارى تنفيذها بالمدينة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها، وذلك بحضور المهندس محمد عبدالعزيز عامر، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الجهاز والمشروعات.



يأتي اللقاء تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية لموقف تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات.

وفي مستهل اللقاء، تم مشاهدة عرض عن المدينة، واستعراض موقف تنفيذ مشروعات (سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثالثة – سكن لكل المصريين - إسكان متوسطى الدخل - والإسكان المميز بالحى السادس) بمدينة بدر، كما قام مسئولو الإسكان بالمرور على مشروع الإسكان المميز بالحى السادس بإجمالي 92 عمارة.



وأكد المهندس كمال بهجات، مواصلة المتابعة الميدانية للشركات العاملة بمشاريع الإسكان لإنهاء أعمالها والالتزام بالتوقيتات المحددة، لافتًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة المستمرة من مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسير الأعمال والمشروعات بالمدن الجديدة.

وخلال اللقاء، تم التنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق - تنسيق الموقع)، طبقًا للمواصفات القياسية، للانتهاء من تنفيذ المشروعات بكفاءة وجودة عالية.

وفي سياق متصل، تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع الإسكان المميز بالحى السادس بإجمالي 92 عمارة، لمتابعة أعمال إنهاء الملاحظات التي تم التنبيه عليها فى الزيارات السابقة فى بنود المرافق والطرق وتنسيق الموقع العام.

ووجه رئيس جهاز المدينة، الشركات المنفذة بالالتزام بجودة التشطيبات، والوقوف على مختلف العقبات والتحديات لدفع الأعمال، وطالب الشركات المنفذة لأعمال المرافق بتقديم برنامج زمني مكثف للانتهاء من الأعمال حتى يتسنى مواصلة خطة تسليم السكان لوحداتهم المخصصة لهم.

وشدد رئيس جهاز مدينة بدر، على تنفيذ الأعمال بالمشروع بالشكل الذي يليق به، وبكفاءة وجودة عالية، وسرعة إنجاز الأعمال وبذل مزيد من الجهد وزيادة عدد المعدات والعمالة.