بالصور.. آثار حريق سطح عقار الأقصر السكني وخسائر بـ500 ألف جنيه

محافظات
بوابة الفجر

 

نجحت قوات الحماية المدنية بالأقصر في السيطرة على حريق في سطح عقار سكني بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون بوسط مدينة الأقصر دون إصابات أو وفيات، وبلغ إجمالي الخسائر قرابة نصف مليون جنيها.

 

وقال هشام محمد عباس البالغ من العمر 47 عاما، صاحب العقار السكني، إن الحريق التهم روف خشبي، وتندة قماش، و4 أجهزة تكييف، وصالة حديد مصغرة بها أجهزة اللعاب ثقيله، وأدوات منزلية 2 فرن كهربائي، بقيمة مالية إجمالية تصل 500 ألف جنيها.


كان تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق أعلى عقار سكني مكون من 4 طوابق بشارع أحمد عصمت متفرع من شارع التليفزيون دائرة بندر الأقصر، وعززت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر بـ3 سيارات إطفاء ودفع مرفق الإسعاف بـ 2 سيارة إسعاف ضمن الإجراءات الاستباقية، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على حريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

ودلت التحريات الأولية أن الحريق وقع بسب ماس كهربائي جراء توصيل عشوائية للأسلاك الكهربائية لدى لمبات الليد «الزينة» المزودة في روف خشبي وتندة قماش للجلوس على سطح العقار، وتحرر عن ذلك محضرا بالواقعة بقسم شرطة الأقصر وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

 

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