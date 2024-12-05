"الإسكان": طرح محال تجارية ووحدات وصيدليات للبيع بمدن القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والعبور
صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم طرح 15 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح بين (۲۳م٢: ٤٦م٢) بالسوق التجارية رقم 1، 4 بمشروع دار مصر " القرنقل " بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد الموافق 5/1/2025.
وأضاف المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه تم طرح 15 محلًا تجاريًا، و3 صيدليات بمساحات تتراوح بين (18م٢: 39م٢) أسفل عمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة (۳) بالحي 30، بالإضافة إلى 10 وحدات إدارية بمساحة (90م2) للوحدة بعمارات الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 3 بالحي 33 بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 24/12/2024.
وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إلى أنه تم طرح 25 محلًا تجاريًا بإسكان الشباب الـ ۱۰۰م۲ بمساحات تتراوح بين (32م2: ١١٥م٢) بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 15 سنة، وطرح 4 وحدات إدارية بإسكان المستقبل بمساحة ( ٦٣م٢) للوحدة، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمدينة بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 29/12/2024.