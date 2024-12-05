استدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بمدينة نصر

حوادث
النيابة العامة
النيابة العامة


أمرت  نيابة مدينة نصر باستدعاء ضحايا تشكيل عصابي تخصص في سررقة متعلقات المواطنين من داخل سيارة أحد المواطنين بأسلوب "كسر الزجاج الأمامى" بمدينة نصر، للتعرف علي المتهمين والمضبوطات
البداية عندما تلقي اللواء علاء بشندي مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة اخطارا يفيد بضبط (3 أشخاص) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة (جهاز لاب توب، حقيبة بداخلها مبلغ مالى) من داخل سيارة أحد المواطنين بدائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج الأمامى".
وعثر بحوزة المتهمين السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، لوحات معدنية مستولى عليها من إحدى السيارات، مبلغ مالى، سلاح أبيض، جهاز لاب توب ).


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق

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