مخرج فيلم "الدشاش" يحذر من التعامل مع محمد سعد: ما القصة

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مخرج فيلم الدشاش
مخرج فيلم "الدشاش" يحذر من التعامل مع محمد سعد: ما القصة

حذر المخرج أحمد البنداري في منشور مثير على صفحته الشخصية على فيسبوك، من التعامل مع الفنان محمد سعد في السينما، مشيرًا إلى تجربته في العمل معه على فيلم "الدشاش" الذي كان في البداية يحمل اسم "الحاوي". 

وأوضح البنداري تفاصيل مثيرة حول تعاونه مع سعد، مشيرًا إلى بعض المشاكل التي واجهها أثناء العمل مع النجم المصري.

يبدأ البنداري حديثه بالكشف قصة ترشيحه لمحمد سعد لتولي دور البطولة في الفيلم، رغم تحذيرات الكثيرين منه بسبب سمعة سعد السابقة مع المخرجين. 

وأكد أنه كان مصممًا على أن يكون هذا الفيلم نقطة تحول له وللنجم، خاصة أن الفيلم كان يختلف عن الأعمال السابقة لسعد ويجمع بين الكوميديا والدراما.

لكن بعد أشهر من العمل على الفيلم، فوجئ المخرج بتغيير مفاجئ من محمد سعد، حيث أخبره بأنه لا يحب السيناريو وأنه أصبح غير متحمس للفيلم. 

وهو ما دفع البنداري إلى التعبير عن خيبة أمله من تصرفات سعد، مؤكدًا أنه كان قد بذل جهدًا كبيرًا في تحضير الفيلم، بما في ذلك التصور البصري، الشخصيات، والديكور، والتفاصيل الأخرى.

وفي سياق حديثه، أشار البنداري إلى أن الفيلم تم تحويله في النهاية إلى "الدشاش" مع مخرج ومنتج آخرين، معتبرًا أن تلك التجربة كانت درسًا قاسيًا له في التعامل مع بعض النجوم في صناعة السينما.

وأضاف أنه تعلم ضرورة التأكد من التزام الفنانين الكامل قبل بدء أي مشروع لضمان الحفاظ على المجهود والوقت المبذول.

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