إحالة تشكيل عصابي متهم بسرقة الشقق في روض الفرج للمحاكمة



قررت نيابة روض الفرج إحالة تشكيل عصابى مكون من 4 عاطلين تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم للمحاكمة الجنائية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بتمكن قوات الأمن من ضبط 4 عاطلين "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة روض الفرج، لارتكابهم واقعة سرقة محتويات شقة سكنية بدائرة القسم "بأسلوب كسر الباب"،و بحوزتهم مضبوطات أبرزها مبلغ مالى، عدد من الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلى.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات