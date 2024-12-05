للنصب على المواطنين.. التحقيق مع المتهم بإدارة كيان وهمي بالوايلي

حوادث
حبس
حبس


قررت نيابة الوايلي حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية بمقابل مادي في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان، ومطبوعات إعلانية، ودفتر إيصال تحصيل نقدية، واستمارات تسجيل عضوية، واستمارات تعارف للطلبة وطلبات تقدم لوظائف.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الاجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر ادارة كيان تعليمى ادارة كيان تعليمى بدون ترخيص الاحتيال على المواطنين الإدارة العامة لمباحث المصنفات النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال

الأكثر قراءة

عاجل - "حماس": مقتل المزيد من المحتجزين على يد جيش الاحتلال يؤكد فشل نظرية نتنياهو بتحريرهم بالقوة

عاجل - سؤال وجواب.. التفاصيل الكاملة عن شريحة eSIM بعد طرحها في الأسواق (سعر وخطوات)

ريال مدريد يخطط لتجديد عقد نجمه الشاب

عاجل.. الأهلي يفكر في التعاقد مع لاعب بيراميدز

محافظ أسيوط: رفع 180 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركز أبوتيج

منتهى السذاجة.. كريم رمزي يفتح النار على إدارة ليفربول بسبب صلاح

" القومي لبحوث الإسكان والبناء" يُنظم مؤتمرا دوليا بعنوان" النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية – البناء الأخضر والمستدام"

تعرف على موعد عرض مسلسل "إقامة جبرية" على منصة watch it