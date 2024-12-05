للنصب على المواطنين.. التحقيق مع المتهم بإدارة كيان وهمي بالوايلي



قررت نيابة الوايلي حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بمنطقة الوايلي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص، بإنشاء وإدارة كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين، بزعم منحهم شهادات دراسية بمقابل مادي في العديد من المجالات، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى، على خلاف الحقيقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المدير المسئول، وعُثر بمقر الكيان المشار إليه على عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان، ومطبوعات إعلانية، ودفتر إيصال تحصيل نقدية، واستمارات تسجيل عضوية، واستمارات تعارف للطلبة وطلبات تقدم لوظائف.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بنشاطه الاجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.