عاجل| مصر تلغي مناقصة التنقيب عن الذهب رقم 1 لسنة 2023 وتستعد لطرح أخري بداية 2025

المزايدة تم تأجيلها أكثر من مرة

ألغت شركة شلاتين للثورة المعدنية مناقصتها للتنقيب عن الذهب رقم 1 لسنة 2023، والتي كانت طرحتها للتنقيب عن الذهب في 5 مناطق، وأجلتها أكثر من مرة.

ولم توضح الشركة في بيانها المنشور على موقعها الالكتروني أسباب الغاء المناقصة الماضية، إلا أنها ذكرت أنه سوف يعاد طرح المناقصة قريبا.

في الوقت ذاته أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثورة المعدنية، عن طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب في بداية الربع الأول من 2025.

وتقدر حجم احتياطي مصر من الذهب بنحو 7.3 مليون أونصة من الذهب، ويبلغ معلات الإنتاج السنوية نحو 560 ألف أوقية سنويا ومن المخطط زيادتها إلى 800 ألف أوقية بحلول 2030، حسب تصريحات سابقة لوزير البترول.

ودعا وزير البترول كلا من شركة أنجلوجولد أشانتي صاحبة امتياز منجم السكري، وشركة باريك جولد للمشاركة في المزايدة الجديدة.