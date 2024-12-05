ارتفاع مفاجئ في سعر الريال السعودي اليوم 5 ديسمبر 2024

شهد سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، زيادة مفاجئة بقيمة 5 قروش في بعض البنوك المصرية، بعد استقرار دام لعدة أيام.

يأتي هذا الارتفاع على الرغم من بدء موسم رحلات العمرة، الذي عادة ما يشهد زيادة في الطلب على الريال السعودي.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المختلفة

بنك مصر:

سعر الشراء: 13.24 جنيه

سعر البيع: 13.29 جنيه

البنك الأهلي المصري:

سعر الشراء: 13.27 جنيه

سعر البيع: 13.3 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB):

سعر الشراء: 13.22 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه

بنك الإسكندرية:

سعر الشراء: 13.26 جنيه

سعر البيع: 13.3 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه

بنك قناة السويس:

سعر الشراء: 13.19 جنيه

سعر البيع: 13.25 جنيه

يأتي هذا التغير في أسعار الريال السعودي بعد استقرار ملحوظ في الأسابيع الماضية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير موسم العمرة على أسعار العملة.