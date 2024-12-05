برشلونة يخطط لخطف لاعب أورلاندو بايرتس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أفادت تقارير صحفية عن اهتمام الفريق الاسباني برشلونة باللاعب،ريليبوهيلي موفوكينج، نجم أورلاندو بايرتس، وأصبح موفوكينج هدفًا رئيسيًا للنادي الإسباني،و يسعى النادي للتعاقد معه لتعزيز خطوطه الأمامية خلال الموسم الجاري.


وأشارت التقارير أن البارسا اهتمامًا كبيرًا بموفوكينج بعد تألقه في الدوري الجنوب أفريقي، حيث سجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في 22 مباراة هذا الموسم. 


وأبدت ادارة الفريق إنه ا ستعمل جاهدة لضم اللاعب وهذا يمنحه فرصة للتطور في بيئة تنافسية عالية.

ويستعد برشلونة لخوض مباراته المقبلة أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الجولة السادسة عشر، في تمام الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

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