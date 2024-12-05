انخفاض أسعار الذهب عالميًا بسبب قلة الطلب رغم الاضطرابات السياسية

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا في تداولات اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في الأسواق الآسيوية. 

جاء هذا الانخفاض نتيجة قلة الطلب على الذهب كملاذ آمن، على الرغم من استمرار الاضطرابات السياسية في بعض الدول مثل فرنسا وكوريا الجنوبية، حيث قللت الأسواق من تأثير هذه الأحداث على الاقتصاد العالمي.

انخفاض أسعار الذهب اليوم

  • سجلت أسعار الذهب الفورية انخفاضًا طفيفًا، حيث وصل سعر أوقية الذهب إلى نحو 2،649.09 دولار أمريكي.
  • العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير تراجعت بنسبة 0.1%، لتصل إلى 2،672.99 دولار للأوقية.

العوامل المؤثرة في تراجع الأسعار

على الرغم من الاضطرابات السياسية في فرنسا، حيث تم تفكيك الحكومة، وفي كوريا الجنوبية، حيث تصاعدت الدعوات لعزل الرئيس يون سيوك يول، بقي الطلب على الذهب منخفضًا هذا الأسبوع. 

تجاهلت الأسواق بشكل عام هذه التوترات السياسية التي كان من المفترض أن تدفع إلى زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.

من ناحية أخرى، قوة الدولار الأمريكي ساهمت في ضغط كبير على أسواق المعادن الثمينة، حيث شهد الدولار ارتفاعًا حادًا في هذا الأسبوع، مدعومًا بتهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على عدة دول.

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