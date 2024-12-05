دون إصابات.. تفاصيل نشوب حريق داخل غرفة كهرباء بشارع الهرم بالعمرانية

حوادث
ارشفية
ارشفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، على حريقًا نشب داخل غرفة كهرباء  بشارع الهرم بمنطقة العمرانية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق داخل غرفة كهرباء بالعقار بشارع الهرم بالعمرانية.
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الإجراءات القانونية الحماية المدنية السيطرة على الحريق بشارع الهرم منطقة العمرانية

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