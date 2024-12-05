تكريم معلم التربية الرياضية وإحالة معلم التربية الدينية للتحقيق بمدرسة الصداقة المصرية بالفيوم

قام الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بزيارة مدرسة الصداقة المصرية الفرنسية التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة.

حيث حضر الدكتور "قبيصي" طابور الصباح بالمدرسة، وأشاد بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة، وحضور جميع العاملين بالمدرسة طابور الصباح، وقرر تكريم الأستاذ محمد مصطفى كامل معلم التربية الرياضية، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل والأداء المتميز في انضباط طابور الصباح وتحية العلم، وتشجيع الطلاب على تنمية قيم الولاء والإنتماء أثناء تحية العلم، والصعود إلى الفصول الدراسية.

كما قرر إحالة معلمة علوم بالمرحلة الابتدائية للتحقيق، بسبب استخدام التليفون المحمول أثناء طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة.

وعقب إنتهاء الطابور قام وكيل الوزارة، بالمرور على عدد من الفصول الدراسية لمتابعة سير العملية التعليمية ومستوى الطلاب والأنشطة الصفية والتقييمات الأسبوعية.

كما تابع الدكتور، "قبيصي" البرنامج العلاجي للقرائية بالصفوف الأولى، وقام بمناقشة تلاميذ الفصل على السبورة للوقوف على مستوى القراءة والكتابة لدى تلاميذ الصفوف الأولى، كما تفقد المرحلة الابتدائية، وحضر حصة لغة عربية، وناقش التلاميذ للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ فى مادة اللغة العربية.

وتابع دكتور خالد قبيصي، رياض الأطفال بالمدرسة، والتقى مع أطفال الروضة، مشيرًا إلى الأداء المتميز للمعلمات برياض الأطفال، واستخدام الأنشطة والوسائل التعليمية التربوية فى عرض دروس رياض الأطفال.

كما تفقد وكيل الوزارة القسم الإعدادي بالمدرسة، وحضر حصة لغة إنجليزية، كما تابع معامل الوسائط المتعددة وحجرات الأنشطة بالمدرسة.

كما حضر وكيل الوزارة، حصة تربية دينية بالمدرسة، وقرر إحالة معلم التربية الدينية للتحقيق، للتقصير في أداء العمل الوظيفي، وعدم الالتزام بالتقييمات الأسبوعية وعدم تسجيل درجات الطلاب في التقييمات واختبار الشهور.

كما قرر وكيل الوزارة، استدعاء لجنة متابعة إدارة غرب الفيوم التعليمية، والمديرية، لعمل تقرير شامل بحصر المقاعد والديسكات الزيادة عن احتياجات المدرسة ومتابعة وجود قوائم الفصول الدراسية، وجداول الحصص بجميع الفصول الدراسية.

IMG-20241205-WA0027

IMG-20241205-WA0026

IMG-20241205-WA0025

IMG-20241205-WA0024

IMG-20241205-WA0023