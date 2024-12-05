البيتكوين يتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار لأول مرة بفضل دعم ترامب للعملات الرقمية

حققت البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن ترشيح بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

وكان أتكينز قد دافع، بعد مغادرته الهيئة، عن تقليل القيود على العملات الرقمية.

أسباب ارتفاع سعر البيتكوين

إعلان ترامب في وقت سابق من الأسبوع عن نيته ترشيح أتكينز، المفوض السابق في إدارة بوش، لقيادة الهيئة كان له تأثير كبير على البيتكوين وأسواق العملات الرقمية. يعتقد الكثيرون أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الرقابة على العملات الرقمية وبالتالي دعم قيمتها.

بعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، شهدت البيتكوين زيادة كبيرة من 69،374 دولار إلى أكثر من 101 ألف دولار في يوم الأربعاء، وهو ما يعد ارتفاعًا ملحوظًا في السوق.

التحديات المستقبلية

ورغم هذا الارتفاع الكبير، تظل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى عرضة للتقلبات الكبيرة في السوق.

يشير الخبراء إلى وجود مخاطر محتملة للاستثمار في هذا المجال بسبب الاضطرابات التنظيمية المستمرة في السوق.