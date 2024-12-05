البيتكوين يتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار لأول مرة بفضل دعم ترامب للعملات الرقمية

الاقتصاد
البيتكوين يتجاوز
البيتكوين يتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار لأول مرة

حققت البيتكوين ارتفاعًا كبيرًا، متجاوزة حاجز 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، بعد إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن ترشيح بول أتكينز لرئاسة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). 

وكان أتكينز قد دافع، بعد مغادرته الهيئة، عن تقليل القيود على العملات الرقمية.

أسباب ارتفاع سعر البيتكوين

إعلان ترامب في وقت سابق من الأسبوع عن نيته ترشيح أتكينز، المفوض السابق في إدارة بوش، لقيادة الهيئة كان له تأثير كبير على البيتكوين وأسواق العملات الرقمية. يعتقد الكثيرون أن هذه الخطوة ستساهم في تخفيف الرقابة على العملات الرقمية وبالتالي دعم قيمتها.

بعد فوز ترامب في الانتخابات في نوفمبر الماضي، شهدت البيتكوين زيادة كبيرة من 69،374 دولار إلى أكثر من 101 ألف دولار في يوم الأربعاء، وهو ما يعد ارتفاعًا ملحوظًا في السوق.

التحديات المستقبلية

ورغم هذا الارتفاع الكبير، تظل البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى عرضة للتقلبات الكبيرة في السوق. 

يشير الخبراء إلى وجود مخاطر محتملة للاستثمار في هذا المجال بسبب الاضطرابات التنظيمية المستمرة في السوق.

البيتكوين يتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار لأول مرة بفضل دعم ترامب للعملات الرقمية البيتكوين ترامب دعم ترامب العملات الرقمية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية