ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم 5 ديسمبر 2024: يقترب من حاجز الـ50 جنيهًا

الاقتصاد
الدولار
الدولار

سجل الدولار الأمريكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بدء تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث اقترب من تخطي حاجز الـ50 جنيهًا. 

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 49.76 جنيهًا للشراء، و49.90 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

  • بنك مصر: سجل الدولار 49.84 جنيهًا للشراء، و49.94 جنيهًا للبيع، بارتفاع عن سعره صباح اليوم.
  • البنك الأهلي: ارتفع السعر إلى 49.76 جنيهًا للشراء، و49.86 جنيهًا للبيع.
  • البنك التجاري الدولي: سجل الدولار 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع.
  • بنك الإسكندرية: ارتفع الدولار إلى 49.84 جنيهًا للشراء، و49.94 جنيهًا للبيع.

كما شهدت بعض البنوك الأخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المتحد زيادة في أسعار الدولار، حيث سجل الأول 49.88 جنيهًا للشراء، و49.97 جنيهًا للبيع، بينما سجل الثاني 49.80 جنيهًا للشراء، و49.90 جنيهًا للبيع.

عوامل التأثير

يعود هذا الارتفاع إلى تذبذب السوق المصري في الفترة الأخيرة، حيث يشهد سعر الدولار تحركات ملحوظة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.

ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم 5 ديسمبر 2024 يقترب من حاجز الـ50 جنيه ا سعر الدولار في مصر أسعار الدولار اليوم سعر الدولار فى البنوك الدولار الأمريكي سعر الدولار مقابل الجنيه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية