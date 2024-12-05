ارتفاع سعر الدولار في مصر اليوم 5 ديسمبر 2024: يقترب من حاجز الـ50 جنيهًا

سجل الدولار الأمريكي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بدء تعاملات اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024، حيث اقترب من تخطي حاجز الـ50 جنيهًا.

ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر الدولار 49.76 جنيهًا للشراء، و49.90 جنيهًا للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

بنك مصر : سجل الدولار 49.84 جنيهًا للشراء، و49.94 جنيهًا للبيع، بارتفاع عن سعره صباح اليوم.

: سجل الدولار 49.84 جنيهًا للشراء، و49.94 جنيهًا للبيع، بارتفاع عن سعره صباح اليوم. البنك الأهلي : ارتفع السعر إلى 49.76 جنيهًا للشراء، و49.86 جنيهًا للبيع.

: ارتفع السعر إلى 49.76 جنيهًا للشراء، و49.86 جنيهًا للبيع. البنك التجاري الدولي : سجل الدولار 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع.

: سجل الدولار 49.85 جنيهًا للشراء، و49.95 جنيهًا للبيع. بنك الإسكندرية: ارتفع الدولار إلى 49.84 جنيهًا للشراء، و49.94 جنيهًا للبيع.

كما شهدت بعض البنوك الأخرى مثل مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك المتحد زيادة في أسعار الدولار، حيث سجل الأول 49.88 جنيهًا للشراء، و49.97 جنيهًا للبيع، بينما سجل الثاني 49.80 جنيهًا للشراء، و49.90 جنيهًا للبيع.

عوامل التأثير

يعود هذا الارتفاع إلى تذبذب السوق المصري في الفترة الأخيرة، حيث يشهد سعر الدولار تحركات ملحوظة في ظل تقلبات الأسواق العالمية والظروف الاقتصادية المحلية.