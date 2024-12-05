اليوم .. مباريات هامة وقوية لأندية القسم الثاني

اليوم.. مباريات هامة وقوية لأندية القسم الثاني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تقام يوم الخميس الساعه 2:30 منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثالثة والجولة الحاديه عشره للمجموعة الرابعة مجموعتي القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني ب.

 
المجموعة الثالثة 


1- النصر مع العبور  


على ملعب نادي النصر يصطدم فريق النصر متصدر المجموعة بقيادة شريف الخشاب برصيد 20 نقطة بفريق العبور وصيف المجموعه بقيادة حسام عوض بنفس الرصيد.


2- مستقبل سبورت مع بور فؤاد  


يستضيف ملعب جويل سبورت زهراء مدينه نصر لقاء صعب بين فريق مستقبل سبورت صاحب المركز السابع بقيادة محمد حسن برصيد 9 نقاط مع فريق بورفؤاد صاحب المركز الثالث بقياده محمد حليم برصيد 13 نقطة.


3- المريخ مع جنوب سيناء 

 
على ملعب نادي المريخ يلتقي فريق المريخ صاحب المركز الرابع بقيادة حمادة طلبة برصيد 12 نقطة مع فريق جنوب سيناء متذيل المجموعة بقيادة أحمد المحمدي برصيد نقطتين. 


4- الشرقية مع نجمة سيناء  


على ملعب شباب ههيا يلعب فريق الشرقيه صاحب المركز الثامن بقيادة محمود خليل هنري برصيد 6 نقاط مع فريق نجمة سيناء  التاسع بقيادة حاتم حس بنفس الرصيد.

 

 -5 أكتوبر مع الشمس  


على ملعب نادي السلمانية يخوض فريق 6 أكتوبر السادس بقيادة أحمد الضظوي برصيد 9 نقاط لقاء صعب مع فريق الشمي الخامس بقيادة طة شحاته برصيد 11 نقطة. 


المجموعة الرابعة  


1- الإنتاج الحربي مع النجوم  


على ستاد السلام يواجه فريق الإنتاج الحربي متصدر المجموعة بقيادة ايمن عبد العزيز برصيد 18 نقطة فريق النجوم صاحب المركز الخامس بقيادة شاكر عبد العال برصيد 15 نقطة. 


2- ايسترن كومباني مع الو ايجيبت  


على ملعب كلية الزراعة بالجيزة يستقبل فريق ايسترن كومباني وصيف المجموعة بقيادة طارق يحيي برصيد 17 نقطة فريق الو ايجيبت صاحب المركز العاشر بقيادة حسام اسامه برصيد 5 نقاط. 


3- إتحاد الشرطة مع تيم إف سي  


على ملعب كلية الشرطة بالعباسية يحل فريق تيم إف سي صاحب المركز الثالث بقيادة محمد شرف برصيد 17 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق إتحاد الشرطة صاحب المركز الثامن بقيادة محمد عبيدو برصيد 9 نقاط. 


4- البلاستيك مع دياموند  


على ملعب نادي البلاستيك  يلتقي فريق البلاستيك متذيل المجموعة بقيادة أحمد عبد الغني برصيد 5 نقاط مع فريق دياموند صاحب المركز التاسع بقيادة محمد صلاح برصيد 8 نقاط. 


5- مصر للتامين مع جمهورية شبين  


على ملعب مصر للتامين يلعب فريق مصر للتامين صاحب المركز السابع بقيادة عمرو عبده برصيد 11 نقطة مع فريق جمهورية شبين الرابع بقيادة حازم ابو النور برصيد 16 نقطة.

 

دياموند اتحاد الشرطة بحري القسم الثاني القناة
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