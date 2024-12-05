طرق علاج الإمساك وتحذيرات هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك عن الأعراض المصاحبة للإمساك وسبل علاجه، مقدمة بعض النصائح التي تهدف إلى تخفيف هذه المشكلة الصحية الشائعة.

كما حذرت الهيئة من الآثار الجانبية لبعض الأدوية المستخدمة في علاج الإمساك.

أعراض الإمساك:

تشمل الأعراض الرئيسية للإمساك ما يلي:

صعوبة في إخراج البراز أو وجود ألم أثناء التبرز.

خروج البراز أقل من ثلاث مرات في الأسبوع.

الشعور بالانتفاخ أو عدم الراحة، بالإضافة إلى الألم أو التقلصات في البطن.

الشعور بعدم الإفراغ الكامل للأمعاء بعد التبرز.

الإحساس بالخمول والكسل.

طرق علاج الإمساك:

تعديل النظام الغذائي: يُنصح بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفول، الحبوب الكاملة، الفواكه، والخضروات. تغيير نمط الحياة: زيادة شرب المياه وممارسة الرياضة بشكل منتظم. التعديل على الأدوية: يمكن تغيير أو إيقاف الدواء المسبب للإمساك بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي. استخدام الملينات: يُفضل استخدام الملينات بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

تحذيرات مهمة:

في حال حدوث أي آثار جانبية من الأدوية، دعت الهيئة إلى الإبلاغ عنها عبر مركز اليقظة الصيدلية لتقييم الحالات، وبالتالي اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة لضمان أمان المستحضرات الطبية.