غدا قصور الثقافة تطلق الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة بأسيوط

تنطلق غدا الجمعة بقصر ثقافة أسيوط، في الخامسة مساء، فعاليات الملتقى العاشر لمناهضة العنف ضد المرأة"، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة.

الملتقى تقيمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وتنفذ فعالياته بعدد من قرى المحافظة، من خلال الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثفاقة أسيوط.

ويتضمن الملتقى عددا من اللقاءات التثقيفية والتوعوية، بجانب الجلسات النقاشية وورش العمل، بمشاركة نخبة من الأكاديميين، بهدف دعم وتمكين المرأة ثقافيا واجتماعيا.

وتنطلق أولى الفعاليات مع لقاء تعريفي بقصر ثقافة أسيوط، ويشهد يوم السبت في العاشرة صباحا بقرية ريفا محاضرة بعنوان "أنشطة الدعم النفسي والتعامل مع العنف".

ويقام يوم الأحد في العاشرة صباحا لقاء بقرية موشا بعنوان مهارات مواجهة العنف"، يعقبه ورشة عمل بعنوان "فن قول لا".

ويوم الاثنين يقام لقاء بقرية بني مُر بعنوان "بناء شبكة دعم ومساندة"، يعقبة جلسة نقاشية، أما يوم الثلاثاء فيقام لقاء بعنوان "تعزيز التعافي والاستقلالية"، بجانب ورشة بعنوان "بناء الذات من جديد" وذلك بقرية العقال البحري.

ويشهد الملتقى طوال فترة إقامته مجموعة من الورش الفنية والحرفية لتمكين المرأة اقتصاديا، بمشاركة مدربين متخصصين، تختتم بمعرض فني يقام في اليوم الختامي