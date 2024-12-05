محافظ الجيزة يترأس إجتماعات مجالس إدارات الإعلانات والتسويق ويوجه بتعظيم العوائد

أخبار مصر
المهندس عادل النجار
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة إجتماعات مجالس إدارات الإعلانات والتسويق بالمحافظة، وذلك لمتابعة الأعمال وبحث وسائل التطوير المقترحة لزيادة عوائدهما فى إطار خطط تنمية موارد المحافظة.
وخلال الإجتماع ناقش المحافظ مع مجلس إدارة الإعلانات موقف الشركات المتعاقدة مع المحافظة بشأن الإعلانات بالطرق والمحاور والميادين موجها بضرورة المتابعة الدورية للتعاقدات مع الشركات وبحث سبل تطوير منظومة الإعلانات معهم لتشجيع الإستثمار والتشارك مع القطاع الخاص من جهة وزيادة موارد المحافظة من جهة أخرى مع مراعاة المظهر الحضارى وبما لا يخل بالوجهة البصرية للمحافظة.
وفى ذات الإطار شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الرقابة على إعلانات المقار التجارية والإدارية وبحث موقف كافة المقار بنطاق كل منهم ومراجعة عدد من الميادين التى تم تطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص للتأكد من إلتزامهم بالمعايير والمواصفات المحددة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها بالقانون حال المخالفة.
وبشأن مجلس إدارة التسويق كلف المحافظ مدير إدارة التسويق بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بشئون الإستثمار ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث كافة الفرص الإستثمارية بكل قطاع وسبل تنميتها وتسويقها، مؤكدا على ضرورة  توفير صيغة موحدة لعرض المواقع والخدمات التسويقية والإعلانية والعقود المبرمة مع الجهات المقدمة للطلبات.
كما ناقش المحافظ مع الحضور عدد من الطلبات الإعلانية والتسويقية المقدمة من قبل الشركات والمستثمرين بنطاق المحافظة موجها بسرعة بحثها والبت فيها.
حضر الإجتماع هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام والمستشار مكرم  المستشار القانونى للمحافظة والدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ ومحمد مرعى رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية واللواء حازم لاشين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى ومحمد عيد مدير ادارة الإعلانات ومحمد جمال مدير ادارة التسويق ومديرى الإدارات المعنية.

IMG-20241205-WA0010
IMG-20241205-WA0010
IMG-20241205-WA0009
IMG-20241205-WA0009
IMG-20241205-WA0006
IMG-20241205-WA0006
IMG-20241205-WA0008
IMG-20241205-WA0008
IMG-20241205-WA0007
IMG-20241205-WA0007

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يُشارك في جلستي عمل عن الثورة الخضراء الحضرية

إعلان التنسيق الثالث لنتيجة الصف الأول رياض الأطفال في الجيزة

محافظ الجيزة: استمرار العمل بسوق اليوم الواحد بإمبابة يوم الجمعة المقبل

تطوير ورفع كفاءة وتركيب بلاط الإنترلوك بشوارع حي جنوب الجيزة

محافظ الجيزة: ضرورة تعزيز التعليم في مجال تغير المناخ لرفع قدرات المجتمع حول العمل المناخي

محافظ الجيزة يشارك بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم بالمملكة العربية السعودية

محافظة الجيزة تزيل تعديات وإشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين

تخصيص أرقام للشكاوى والبلاغات بمحافظة الجيزة..تعرف عليها
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية