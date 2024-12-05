قرارات جمهورية بتعيين كرم عبدالغني عميدا للحاسبات وزينب فيصل عميدا للهندسة ببنها

محافظات
ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور كرم عبد الغني عبد الرحمن جودة عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعيين الدكتورة زينب فيصل عبد القادر عميدا لكلية الهندسة ببنها.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة للعمداء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهام منصبهم.

كما وجه "الجيزاوي" الشكر للدكتور فهمي عبد الحليم القائم بعمل عميد كلية الهندسة ببنها، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله قائم بعمل عميد للكلية.

رئيس جامعة بنها عميد كلية الهندسة قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد ناصر الجيزاوي

مواد متعلقة

موعد مباراة أهلي جدة القادمة أمام التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية