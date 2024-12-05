قرارات جمهورية بتعيين كرم عبدالغني عميدا للحاسبات وزينب فيصل عميدا للهندسة ببنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد بالجامعة.

وشملت القرارات تعيين الدكتور كرم عبد الغني عبد الرحمن جودة عميدا لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وتعيين الدكتورة زينب فيصل عبد القادر عميدا لكلية الهندسة ببنها.

وقدم رئيس جامعة بنها التهنئة للعمداء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في مهام منصبهم.

كما وجه "الجيزاوي" الشكر للدكتور فهمي عبد الحليم القائم بعمل عميد كلية الهندسة ببنها، وذلك تقديرًا لما بذله من جهد خلال فترة عمله قائم بعمل عميد للكلية.