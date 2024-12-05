‏الجيش السوري ينفي دخول مسلحي التنظيمات أي حي في حماة

عربي ودولي
بوابة الفجر

نفى ‏الجيش السوري، دخول مسلحي التنظيمات أي حي في حماة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية