معلمة تتسبب في فقد عين تلميذ بمعهد الزاويه الازهرى بالفيوم

شهدت محافظة الفيوم، واقعة اعتداء معلمة على تلميذ بالمرحلة الابتدائية الازهريه بالضرب، ما تسبب في إصابة التلميذ بفقد عينه وتصفيتها، وذلك أثناء محاولتها فض مشاجرة بين التلاميذ عن طريق عصا خشبيه اخترقت العين وادت إلى فقدها وتم نقل التلميذ إلى مستشفى جامعه الفيوم، وتحرير محضر بالواقعة.



كان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم واللواء محمد العربي مدير المباحث الجنائية قد تلقى إخطارا بالواقعة، فكلف بتشكيل فريق بحث، تحت اشراف العقيد معتز اللواج مفتش مباحث مركز الفيوم والرائد أحمد فريتم رئيس المباحث لكشف ملابسات الحادث، لكشف ملابسات الواقعة وظروفها.

وكلفت النيابة وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم بضبط المعلمة والتي تدعى "ه. س ح، للتحقيق معاها فيما نسب إليها من اتهامات بشأن فقد عين الطالب يدعي أحمد محمود فتحي السيد١١ سنه.

كما قامت النيابة بإستدعاء عدد من تلاميذ المعهد الذين اقروا بالواقعه، واكدوا إنه ا بالخطأ، وذلك بمعهد الزاويه الازهري بدائرة مركز الفيوم،"وإحالة المعلمة إلى النيابه لمباشرة التحقيق،



وتحرير محضر.حرر محضر رقم 38624 جنح مركز الفيوم والعرض علي نيابة مركز الفيوم لمباشرة التحقيقات. بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.