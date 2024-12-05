ضبط 156 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية

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بوابة الفجر

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن ضبط 156 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية وذلك بالتعاون بين مديرية التموين مع مديريات الطب البيطري والصحة وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين والجهات المعنية، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري والممارسات الاحتكارية.

ومن جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، أن الحملة أسفرت عن تحرير 112 مخالفة متنوعة في مجال المخابز البلدية، كما تم ضبط 43 مخالفة في مجال الأسواق، وفي مجال المواد البترولية تم تحرير محضر، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية والمنتجات المعروضة للمواطنين والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

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ضبط 147 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية على الأسواق والمخابز البلدية
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