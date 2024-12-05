عاجل - "التعليم" تكشف تفاصيل تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل التقييمات المقررة لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025. تهدف هذه التقييمات إلى متابعة معدلات التقدم، تعزيز نقاط القوة، والتعامل مع نقاط الضعف لدى التلاميذ.

أنواع التقييم: شفوي، تحريري، ومهاري



أوضحت الوزارة أن التقييمات ستجرى بأساليب متنوعة تشمل الاختبارات الشفوية، التحريرية، والمهارية. سيتم قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال تنفيذ مهام فردية وجماعية، وفقًا لما ينص عليه القرار الوزاري الخاص بنظام التقييم في المرحلة الابتدائية.

تحفيز التلاميذ وتهيئتهم للاختبارات



أكدت الوزارة على أهمية مراجعة نسب حضور الطلاب وتهيئتهم نفسيًا وسلوكيًا للتعامل مع الاختبارات في السنوات الدراسية القادمة. كما دعت لاستخدام أساليب تحفيزية تناسب أعمار التلاميذ لتحسين أدائهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

جدول مواعيد التقييمات

التقييم المبدئي: يبدأ من 29 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 5 يناير 2025.

يبدأ من 29 ديسمبر 2024 ويستمر حتى 5 يناير 2025. التقييم النهائي: يعقد من 16 يناير إلى 23 يناير 2025.

إبلاغ أولياء الأمور بالنتائج

ستعمل الوزارة على إشراك أولياء الأمور بإبلاغهم بنتائج التقييمات لدعم التلاميذ ومتابعتهم بشكل أفضل، في إطار تكامل الأدوار بين المنزل والمدرسة.