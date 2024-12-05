قوافل طبية مجانية بقرية منقطين بمركز سمالوط

محافظات
بوابة الفجر

 أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1136 حالة وصرف العلاج بالمجان وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، خلال قافلة طبية مجانية بقرية منقطين بمركز سمالوط، ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " وذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطنين، والوصول بالخدمات الطبية اللازمة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة الطبية نفذت على مدار يومي 2 و3 ديسمبر الجاري، وتم خلالها تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تم تقديم الخدمات الطبية لعدد 193 حالة جراحة، 349 حالة أطفال، 185 باطنة، 104نساء، 46 أسنان، 107 جلدية، 40 تنظيم أسرة، 112 أنف وأذن، وإجراء 237 تحليلًا متنوعًا، و5 حالات أشعة عادية،و 14 موجات صوتية،  108 كشف مبكر للضغط والسكر، وحالتى خلع اسنان، تحويل حالتين للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لعدد 122 من أهالي القرية.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا: 200% زيادة في طلبات التصالح و30 ضعفًا في التحصيل خلال 3 أشهر

محافظ المنيا يسلم أجهزة كهربائية لـ 15 عروسًا دعمًا لتيسير الزواج

بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة دمج ذوي الإعاقة وتمكينهم أولوية وطنية ضمن مبادرة “بداية جديدة”

محافظ المنيا يقود حملة تفتيشية على مخابز ملوي

حملات مكثفة لرفع الإشغالات ومتابعة رخص المحال العامة بمراكز المنيا

محافظ المنيا يتفقد مركز الصيانة وجراج معدات الطرق ويوجه بتطويرها لتحقيق الاستغلال الأمثل

محافظ المنيا: تقديم 1076 خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بمركز أبوقرقاص

محافظ المنيا ومدير الأمن يشهدان إجراء القرعة العلنية للحج واختيار 363 حاجًا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

«المجلس التصديري للأثاث» يناقش خطط تنشيط صادرات القطاع خلال الدورة الجديدة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعة والنقل ونظير الايطالي يشهدان احتفالية تشغيل خط الرورو ووصول اول رحلة من الخط لايطاليا

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية