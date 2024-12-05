اختصاصات هامة لصندوق دعم المسنين بالقانون الجديد (تعرف عليها)

الفجر السياسي
المسنين- أرشيفية
المسنين- أرشيفية

 

 

 

نص قانون "رعاية حقوق المسنين الجديد"، على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، مقره مدينة القاهرة، يتبع الوزير المختص، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.

 


اختصاصات صندوق دعم حقوق المسنين

 

1- وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.

 


2- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.


3- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

 

4- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.

 

5- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.


6- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.

 

7- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.

 

8- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بهافي الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.

 

9- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.

 

10- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.

 

11- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.

 

 

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