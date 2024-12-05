في 5 خطوات بسيطة.. كيفية تفعيل شرائح eSIM لأرقام التليفون الحالية

تستعد الشركة المصرية للاتصالات لإطلاق مجموعة من الخدمات والتقنيات الجديدة في مجال الاتصالات اللاسلكية، أبرزها شرائح eSIM (الشرائح الإلكترونية المدمجة) وخدمة مكالمات الواي فاي (Wi-Fi Calling)، مما يمثل خطوة هامة نحو تحسين تجربة المستخدم وتطوير قطاع الاتصالات في مصر.

ما هي شرائح eSIM؟

شرائح eSIM هي شريحة مدمجة داخل الأجهزة المحمولة لا يمكن إزالتها مثل الشريحة التقليدية.

تُعد هذه التقنية أكثر مرونة، حيث تسمح للمستخدمين باستخدام الاتصال بشكل رقمي تمامًا، وتعد هذه التقنية خطوة متقدمة تواكب أحدث التوجهات العالمية في مجال الاتصالات.

ومن المتوقع أن تحل شرائح eSIM محل الشرائح التقليدية في المستقبل القريب على معظم الأجهزة والهواتف، مما يسهل عملية التنقل بين الشبكات المختلفة دون الحاجة لتغيير الشريحة بشكل مادي.

مزايا شرائح eSIM

سهولة الاستخدام : لا تحتاج إلى تبديل الشريحة الفعلية.

: لا تحتاج إلى تبديل الشريحة الفعلية. أمان أكبر : تساهم في تقليل فرص سرقة الهاتف، حيث لا يمكن إزالة الشريحة.

: تساهم في تقليل فرص سرقة الهاتف، حيث لا يمكن إزالة الشريحة. مرونة أكبر: يمكن للمستخدمين تغيير الشبكات بسهولة من خلال تفعيل eSIM رقميًا دون الحاجة إلى إدخال شريحة جديدة.

كيفية تفعيل شرائح eSIM

1. تفعيل شرائح eSIM للأرقام الحالية:

زيارة فرع الشركة المشغلة لشراء شريحة eSIM.

توقيع العقد الخاص بالشريحة.

يقوم موظف خدمة العملاء بتبديل الشريحة التقليدية بـ eSIM.

طباعة QR Code من النظام الداخلي لتفعيل الشريحة.

2. تفعيل شرائح eSIM عند شراء رقم جديد:

التوجه إلى فرع الشركة المشغلة لشراء رقم جديد مزود بشريحة eSIM.

توقيع عقد الشريحة الجديدة.

طباعة QR Code من النظام الداخلي وتفعيل الشريحة.

خدمة "Wi-Fi Calling"

من المتوقع أيضًا أن تُتيح الشركة المصرية للاتصالات خدمة Wi-Fi Calling، والتي تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكات الواي فاي بدلًا من الشبكات الخلوية التقليدية.

هذه الخدمة مفيدة في الأماكن ذات تغطية خلوية ضعيفة، حيث يمكن استخدام الإنترنت المحلي لإجراء المكالمات، مما يحسن تجربة المستخدم ويوفر تكاليف المكالمات.