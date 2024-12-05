لهذا السبب..محافظ الدقهلية يستقبل وفد مجلس نقابة الأطباء

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية صباح اليوم وفد مجلس نقابة الأطباء برئاسة الدكتور علي توفيق نقيب الأطباء، يرافقه الدكتور عبد الناصر البحيري وكيل مجلس النقابة،والدكتورة عبير عبد القادر أمين الصندوق،والدكتور محمد صلاح أمين الصندوق المساعد،والدكتور حسام عزت مقرر اللجنة القانونية بالنقابة.

واستعرض محافظ الدقهلية مع وفد نقابة الأطباء عدد من الموضوعات،مؤكدا على الدور الحيوي لفرق الأطباء في كافة منشآت تقديم الخدمة الطبية والعلاجية،وأضاف أن الجميع يحمل الاحترام والتقدير للأطباء ورسالتهم السامية في رعاية المرضى والعناية بهم.

وأكد محافظ الدقهلية على دعمه الكامل لجهود النقابة بشتى الوسائل من أجل تحقيق رسالتها ودورها فيما يخدم المواطنين ويوفر الرعاية الصحية والعلاجية للمواطنين، وأثنى على النماذج المضيئة من الأطباء وفرق التمريض التي يلتقي بها خلال جولاته مشيرا إلى ضرورة الاحتذاء بهذه النماذج وتكريمها وتشجيعها.

ووجه "مرزوق" من خلال مجلس النقابة الشكر والتقدير لأطباء الدقهلية في جميع روافد الخدمة الصحية علي ما يبذلونه من جهود لرعاية المرضى، والمترددين على المنشآت الصحية، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بمستوى لائق، مشيرا إلى الدور الحيوي الممتد للأطباء، ومعهم هيئات التمريض في رعاية المرضى والتخفيف عنهم والعناية بهم.

من جهته عبر الدكتور علي توفيق نقيب الأطباء والوفد المرافق له عن تقديرهم وشكرهم العميق لجهود محافظ الدقهلية المتميزة والملموسة في الشارع الدقهلاوي وعلى دعمه للأطباء في كل مكان وتكريمه لهم وتقديره لدورهم إيمانا منه برسالتهم المهنية السامية.

محافظ الدقهلية يستقبل وفد مجلس نقابة الأطباء

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