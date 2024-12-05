حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

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توقعات الطقس اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، تشير إلى أجواء معتدلة في أغلب الأنحاء، مع درجات حرارة دافئة بعد موجة الصقيع التي ضربت البلاد في الأيام الماضية. 

وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى معتدلة في القاهرة الكبرى، حيث تصل إلى 22 درجة مئوية.

بينما من المتوقع أن تسجل مناطق جنوب الصعيد 24 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

  • فرص سقوط الأمطار: هناك احتمالية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وقد تمتد الأمطار بشكل خفيف إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
  • الطقس في القاهرة والوجه البحري: معتدل مع درجة حرارة عظمى تصل إلى 22 درجة.
  • الطقس في جنوب سيناء وجنوب الصعيد: مائل للدفء، مع درجات حرارة تتراوح بين 22 إلى 24 درجة مئوية.

حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع

بالنسبة ليوم الجمعة والسبت، تشير التوقعات إلى انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو الزراعية أو السريعة، بينما لا توجد فرص لسقوط أمطار على معظم أنحاء البلاد.

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