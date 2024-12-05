سموحة يكرم مدربه ولاعباته المتألقين مع منتخب السلة

الفجر الرياضي
تكريم مدرب سموحة
تكريم مدرب سموحة ولاعباته المتألقين

حرص مجلس إدارة نادى سموحه برئاسة المهندس محمد فرج عامر على تكريم أحمد جمعه المدير الفنى  للفريق الأول لكرة السلة بالنادى ولاعبات النادى  ملك سامي، انجى صلاح  المتألقات مع منتخب كرة السلة 3 × 3 التى خلال البطولة الإفريقية التى اقيمت  مؤخرًا في مدغشقر.

سموحة يكرم مدربه ولاعباته المتألقين

وقاد مدرب ولاعبات سموحه المنتخب  للحصول المنتخب على المركز الثاني في بطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم فى متغوليا  خلال يونيو المقبل.

txt

موعد مباراة أهلي جدة القادمة أمام التعاون في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

txt

برشلونة يخطط لخطف لاعب أورلاندو بايرتس

وجاء ذلك بحضور رامى فتح الله وأشرف مختار وماهينور سامح أعضاء مجلس الإدارة وشريف العطار رئيس جهاز كرة السلة، عماد هاشم المدير الإدارى، جهاد سمير إدارى الفريق ولاعبات الفريق.

وأقيم الاحتفال قبل تدريب الفريق بالصالةوتم تقطيع تورته احتفالا بمدرب ولاعبات النادى.

سموحة أعضاء مجلس الإدارة أحمد جمعة ملك سامي انجي صلاح البطولة الإفريقية

مواد متعلقة

الغنيمي وفتح الله وماهينور يتابعوا مباراة سموحة والجونة

منطقة الإسكندرية تكرم الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة أحمد الكاس ولاعب منتخب 2005
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| رسميا.. سعر صرف الجنيه يسجل أدني مستوياته أمام الدولار بالبنوك

انفراد| موظفة بالآثار تصرف مستحقاتها المالية مرتين شهريًا ولمدة 59 شهرًا (مستندات)

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك قبل لقاء إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية

آخر تطورات إصابة ناصر ماهر وموقفه من اللحاق بمباراة إنيمبا في الكونفدرالية

وزيرا قطاع الأعمال العام والبيئة يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان

‏المرصد السوري: التنظيمات المسلحة تدخل الجهة الشمالية الشرقية من حماة وسط قصف جوي من الطيران الحربي

انخفاض أسعار الذهب عالميًا بعد تراجع الطلب على الملاذات الآمنة

وزيرا البيئة وقطاع الأعمال العام يعقدان لقاء موسعا مع محافظ السويس ونواب البرلمان