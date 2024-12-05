آخر ارتفاع لـ عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 محليًا وعالميًا منتصف التعاملات
استقر سعر الذهب اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، منتصف التعاملات، بعد الارتفاع الأخير للأعيرة الذهبية.
حسب التحديثات الأخيرة، سجلت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا بعد زيادة شهدتها في الأيام السابقة.
سعر الذهب اليوم:
- عيار 24: سجل سعر الجرام 4217 جنيهًا، ليظل ثابتًا بعد ارتفاعه الأخير.
- عيار 21: وصل سعر الجرام إلى 3690 جنيهًا، بعد زيادة بلغت 10 جنيهات.
- عيار 18: استقر سعر الجرام عند 3162 جنيهًا.
- الجنيه الذهب: حافظ على استقراره في السعر ليصل إلى 29520 جنيهًا.
السعر العالمي للذهب
على الصعيد العالمي، سجل الذهب اليوم سعرًا ثابتًا في بورصة الذهب العالمية، حيث وصل إلى 2658 دولارًا.