آخر ارتفاع لـ عيار 21.. سعر الذهب اليوم الخميس 5-12-2024 محليًا وعالميًا منتصف التعاملات

الاقتصاد
الذهب
الذهب

استقر سعر الذهب اليوم الخميس، 5 ديسمبر 2024، منتصف التعاملات، بعد الارتفاع الأخير للأعيرة الذهبية.

حسب التحديثات الأخيرة، سجلت أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا بعد زيادة شهدتها في الأيام السابقة.

سعر الذهب اليوم:

  • عيار 24: سجل سعر الجرام 4217 جنيهًا، ليظل ثابتًا بعد ارتفاعه الأخير.
  • عيار 21: وصل سعر الجرام إلى 3690 جنيهًا، بعد زيادة بلغت 10 جنيهات.
  • عيار 18: استقر سعر الجرام عند 3162 جنيهًا.
  • الجنيه الذهب: حافظ على استقراره في السعر ليصل إلى 29520 جنيهًا.

السعر العالمي للذهب

على الصعيد العالمي، سجل الذهب اليوم سعرًا ثابتًا في بورصة الذهب العالمية، حيث وصل إلى 2658 دولارًا.

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