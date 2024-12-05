لقاءات توعية وعروض فنية في احتفالات ثقافة أسيوط بيوم ذوي الهمم

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم، شهد قصر ثقافة أبو تيج، بمحافظة أسيوط، احتفالية بعنوان "إرادة.. تحدي... وطاقة تبني" نظمتها الهيئة العامة القصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

شهد الفعاليات ضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بحضور عمران أبو عقرب، رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية، وأمل علي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل لرعاية ذوي الهمم، ولفيف من الأدباء والمثقفين.

احتفالات ذوي الهمم

استهلت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، وفي كلمته أشار رئيس الإقليم بأهمية دعم واكتشاف المواهب من ذوى الهمم، وتغيير الصورة النمطية السائدة عنهم في المجتمع وذلك في خلال تسليط الضوء على إبداعاتهم وإبراز قصص نجاحهم وتمكينهم من المشاركة الفعالة في شتى المجالات، مؤكدًا على دور الثقافة كأداة فعالة تسهم في نشر المعرفة، وتعزيز الوعي بحقوق واحتياجات تلك الفئة.

دور الثقافة في دعم ذوي الهمم

وقد بدأت فقرات الاحتفالية بمحاضرة بعنوان "دور الثقافة في دعم ذوي الهمم" ناقشت خلالها د.مروة علام، رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة، وباحث في طيف التوحد للأطفال، دور المؤسسات الثقافية في تطوير مهارات ذوي الهمم من خلال الأنشطة والورش الفنية والحرفية التي تساعدهم في الاندماج مع ذويهم بالمجتمع.

أهمية التغذية السليمة لذوي الهمم

أعقب ذلك لقاء بعنوان "أهمية التغذية السليمة لذوي الهمم" أكد خلالها محمد العريان، على ضرورة تقديم الغذاء مكتمل العناصر الغذائية، لدعمهم صحيًا.

وتواصلت الفعاليات مع ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم للفنان أسامة المنصوري، تلاها فقرة رسم على الوجه، واكتشاف مواهب في مجالات التمثيل والغناء، والإلقاء الشعري، ومسابقة ثقافية قدمها الشاعر عصام همام.

فقرات فنية

واختتم اليوم بمجموعة من الفقرات الاستعراضية لفرقة بسمة أمل بقيادة الفنان طارق مصبح منها "التنورة، النوبي، والتحطيب"، عقب تكريم القائمين على الاحتفالية والأطفال المتميزين من ذوي الهمم بمنحهم شهادات تقدير.

أقيمت الاحتفالية بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة أسيوط، وذلك ضمن البرنامج المكثف الذي أعدته هيئة قصور الثقافة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، ويتضمن فعاليات تتنوع ما بين الورش والمعارض الفنية، اللقاءات التثقيفية والتوعوية، بجانب العروض الفنية، بمختلف المحافظات داخل قصور الثقافة وخارجها.

